شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني يخرج عن صمته وييكشف الخيانات التي تعرضت لها القوات الحكومية في نهم وأسماء القادة المتواطئين ..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني يخرج عن صمته وييكشف الخيانات التي تعرضت لها القوات الحكومية في نهم وأسماء القادة المتواطئين ..."شاهد"

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