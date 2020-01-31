شكرا لبحثكم عن خبر السفارة اليمنية توجه إعلان هام للمغتربين اليمنيين في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‫أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، عن تدشين خدمة جديدة للمغتربين اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، للتعرف على الشكاوي والمقترحات، التي يرغب المغتربين ايصالها للسفارة.

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وقالت السفارة، في منشور على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اطلع عليه "المشهد اليمني": "يسرنا في السفارة اليمنية بالرياض ان نعلن عن إطلاق "آلية لاستقبال الشكاوى والمقترحات والثناء"عبر موقعنا الألكتروني بغية تلافي حدوث أي تجاوزات أو اختلالات تمس مصالح المواطنين في المملكه وتيسير حل مشاكلهم وقضاياهم في اطر الأنظمة والقوانين المعمول بها، من خلال هذا الرابط

وللخدمات القنصلية، قالت السفارة: "الأخوه مواطني الجمهورية اليمنيه في المملكة العربية السعوديه لأستفسارتكم وملاحظاتكم حول الخدمات القنصليه يرجى زيارة موقعنا الألكتروني ". من هنا