شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قيادي حوثي في جبهات الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات عنيفة وقعت فجر الأربعاء في جبهة جبيل يحيى شمال شرق مديرة الحشا بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي الانقلابية. وقالت المصادر بأن قياديا حوثي بارزا سقط في تلك الاشتباكات وإلى جانبه مجموعة من المقاتلين الذين ظلت جثثهم مرمية في الشعاب لساعات طويلة. وأضافت والمصادر إلى أن القوات الجنوبية صدت أكثر من هجوم حاولت تنفيذه المليشيا قبل أن تتجدد الاشتباكات مساء أمس من جديد.

وتعتبر جبهة الضالع الجبهة الوحيدة التي لا تزال تعمل دون توقف نظرا لما تمثله من أهمية الطرفين، علما أن المليشيا فقدت العديد من المناطق وهي تحاول استعادتها من خلال تضحياتها بالعشرات من عناصرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قيادي حوثي في جبهات الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.