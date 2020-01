شكرا لبحثكم عن خبر السفير نعمان: الشرعية تمارس الكذب والفساد على اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم سفير يمني سابق، الشرعية متهماً إياها بممارسة الكذب والفساد.

وقال السفير اليمني سابقاً مصطفى النعمان، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": أن الشرعية "الرخوة" تعيش على الكذب والزيف والفساد، وتجند العشرات لتوزيع الاكاذيب حول فضائلها وجهودها ومصفوفاتها وتبرير كوارثها!

وأضاف النعمان، "الحقيقة ان اليمنيين لا يحتاجون لهذا الكائن، لكنه قدر وجدوه أمامهم ليتجرعوا نتائج كوارثه".

واختتم النعمان تغريدته بالقول: اليمنيون يستحقون شرعية تحترم نفسها اولا وتحترمهم وتعيش معهم وتحميهم!

مصطفى احمد نعمان

@MustaphaNoman

الشرعية الرخوة تعيش على الكذب والزيف والفساد، وتجند العشرات لتوزيع الاكاذيب حول فضائلها وجهودها ومصفوفاتها وتبرير كوارثها!

الحقيقة ان اليمنيين لا يحتاجون لهذا الكائن لكنه قدر وجدوه أمامهم ليتجرعوا نتائج كوارثه.

اليمنيون يستحقون شرعية تحترم نفسها اولا وتحترمهم وتعيش معهم وتحميهم!

8:00 AM - Jan 30, 2020

