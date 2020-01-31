شكرا لبحثكم عن خبر شاب يمني يستعرض قدراته في التوازن.. في شوارع صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - انتشر في الآونة الأخيرة فن يسمى التوازن، وقد ظهرت العديد من المواهب الشابة في أكثر من محافظة يمنية.
فهناك من يقوم ببناء أحجار متفاوتة الحجم فوق بعض بصورة مدهشة، وتركيز عالي جدا، وكان هناك شاب من أبناء حضرموت يجيد هذا الفن.
في صنعاء ظهر شاب يجوب الشوارع إسمه (سليم المغربي) يقوم باستعراض قدراته في التوازن أمام العامة.
نقلت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية من خلال صور للفنان محمد حويس.
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