- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في جبهة العقبة غربي الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في جبهة العقبة غربي الجوف
الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
حررت قوات الجيش الوطني، الخميس، عددًا من المواقع فى مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن قوات الجيش شنت هجومًا واسعًا على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية فى جبهة العقبة، تمكنت خلاله من تحرير أربعة مواقع من قبضتها.
وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش فى الهجوم، وقصفت مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير 4 آليات قتالية تابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في جبهة العقبة غربي الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.