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قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في جبهة العقبة غربي الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في جبهة العقبة غربي الجوف

الجمعة 31 يناير 2020

قوات الجيش الوطني تحرر مواقع جديدة في جبهة العقبة غربي الجوف

الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، الخميس، عددًا من المواقع فى مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران.

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وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن قوات الجيش شنت هجومًا واسعًا على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية فى جبهة العقبة، تمكنت خلاله من تحرير أربعة مواقع من قبضتها.

وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش فى الهجوم، وقصفت مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير 4 آليات قتالية تابعة لها.

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