شكرا لبحثكم عن خبر البنك الدولي يحذر من عدم تمكن الاقتصاد اليمني من التعافي بسبب الصراع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر البنك الدولي في تصريح له عن آخر المستجدات الاقتصادية باليمن، حيث أكد تواصل المعاناة على إثر صراع طويل ومتقطع حدث خلال العام الماضي 2019.

وأضاف بأنه ومنذ وقت مبكر من ذلك العام، كان المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 2% على الأقل، مدعوماً بالانتعاش التدريجي في قطاع النفط، واستئناف إنتاج الغاز، والاستقرار النسبي في الاقتصاد الكلي.

وختم تحذيرات بالقول.

غير أن هذا السيناريو قد لا يتحقق في ضوء الظروف الاقتصادية والأمنية السائدة، خاصة في النصف الأخير من العام، الذي شهد صراعات متصاعدة، وانقطاعات متكررة في إنتاج النفط وتصديره، واستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتوفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المدخلات الأساسية.