شكرا لبحثكم عن خبر البنك الدولي يحذر من عدم تمكن الاقتصاد اليمني من التعافي بسبب الصراع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذر البنك الدولي في تصريح له عن آخر المستجدات الاقتصادية باليمن، حيث أكد تواصل المعاناة على إثر صراع طويل ومتقطع حدث خلال العام الماضي 2019.
وأضاف بأنه ومنذ وقت مبكر من ذلك العام، كان المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 2% على الأقل، مدعوماً بالانتعاش التدريجي في قطاع النفط، واستئناف إنتاج الغاز، والاستقرار النسبي في الاقتصاد الكلي.
وختم تحذيرات بالقول.
غير أن هذا السيناريو قد لا يتحقق في ضوء الظروف الاقتصادية والأمنية السائدة، خاصة في النصف الأخير من العام، الذي شهد صراعات متصاعدة، وانقطاعات متكررة في إنتاج النفط وتصديره، واستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتوفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المدخلات الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يحذر من عدم تمكن الاقتصاد اليمني من التعافي بسبب الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.