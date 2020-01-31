شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تقصف مديرية التحيتا.. وسقوط 4 مدنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي الانقلابية قصفت يوم الأربعاء بالمدفعية وقذائف الهاون منازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وأشارت مصادر طبية إلى سقوط 4 مدنيين على الأقل بينهم أطفال ونساء، حيث وأن القصف تركز في أحياء مليئة بالسكان.

التقارير أوردت أسماء الضحايا وهم أحمد كداف وعبد سالم علي والطفل عمار سالم عوض وسعدة فرج التي وصفت بأن حالتها خطيرة.

المصادر أكدت أن المواطنين قاموا على الفور بأسعاف المصابين إلى مستشفى التحيتا ومن ثم تم نقلهم إلى مستشتفى الخوخة.