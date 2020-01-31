شكرا لبحثكم عن خبر امتنعن عن الزي العسكري بحجة أنه غير إسلامي.. رتب عسكرية رفيعة لـ” زينبيات الحوثي” و”مجندات” للفتيات الفقيرات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر أمنية بصنعاء، أن مليشيا الحوثي، منحت مئات المجندات الحوثيات من الفتيات والنساء المعروفات باسم “الزينبيات” رتبا عسكرية في وزارة داخلية الحوثي، غير المعترف بها.

وأفادت المصادر بأن المليشيا أخضعت 200 فتاة وامرأة من العاملات معهم في مجال الأمن واقتحام المنازل لدورات في التحري وجمع الاستدلالات والاستجواب واستخدام الأسلحة في كلية الشرطة بصنعاء، ومنحتهن شهادات تخرج من ذات الكلية.

و اشارت الى قيامها بمنح المجندات الحوثيات رتبا عسكرية من ملازم ثاني إلى رتبة رائد حسب أقدمية الالتحاق بالمليشيا.

ونوهت بأن الرتب العليا خصصت للنساء العقائديات وممن يعملن في مجال الاستقطاب.

ولفتت إلى أن غالبية النساء والفتيات اللواتي منحن رتب ينتمين إلى أسر هاشمية مزعومة، لإعدادهن لتولي مناصب في الأجهزة الأمنية الخاصة بالشرطة النسائية.

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وبينت بأن المليشيا تسعى إلى استبدال ما يسمى “الزينبيات” بدلا عن منتسبات الشرطة النسائية الاقدميات.

و ذكرت بأن "الزينبيات" يلبسن بالطوهات ويمتنعن عن الزي العسكري بدعوى إنه غير إسلامي.

و أوضحت بأن المليشيا، تعمل على استقطاب فتيات الأسر الفقيرة مستغلة وضعهن المادي الصعب، للقبول بالالتحاق في صفوفها، كمجندات فقط وبرواتب زهيدة، في حين تمنح النساء والفتيات ممن يزعمن الانتماء إلى الأسر الهاشمية مزايا ورتب عسكرية رفيعة.