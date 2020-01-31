شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفرض رسوم جديدة على قبائل طوق صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فرضت مليشيا الحوثي على ما تسمى بـ"قبائل طوق صنعاء" توريد رسوم جديدة.

وتضمن تعميم تلقاه "المشهد اليمني"، أصدره وزير العدل بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، محمد الديلمي، وجهه الى رؤساء المحاكم وأقلام التوثيق، الزام كافة المواطنين بدفع زكاة العقارات والاراضي المعدة للبيع بقصد التجارة.

وأكد التعميم على الزام مناطق الطوق للمدن الرئيسية وضواحيها، بدفع زكاة العقارات والاراضي المعدة للبيع بقصد التجارة.

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ودعا التعميم أقلام التوثيق الى ضرورة التحري والتثبت عند القيام بأي عملية بيع لأي عقار، وتحرير اقرارات لاستكمال إجراءات السداد.

وأصدرت المليشيا عشرات القوانين، التي تفرض رسوم وضرائب وجمارك على المواطنين، بعد أن كانت الحكومة بقوانينها السابقة لا تفرض أي رسوم على أغلب القطاعات منها، تشجيعا لعمليات النهوض والتنمية.