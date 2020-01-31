عناصر مليشيا الحوثي تعتدي على رجل مسن بالضرب المبرح في جبل رأس بالحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعتدت عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية على رجل مسن بالضرب المبرح بعد اقتحامهم منزله وترويع أسرته، في مديرية جبل رأس، بمحافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية في تصريح صحفي، أن الرجل المسن يبلغ من العمر 80 عاما ويدعى أحمد سعيد العسكري، تعرض لجروح بليغة في رأسه جراء الضرب الذي تعرض له بأعقاب البنادق.
وذكرت المصادر أن المدعو محمد عبدالحافظ مهيوب عبدالله الغبان المكنى بابو نجران، قاد عملية الاقتحام على المنزل في المديرية، برفقة متحوثين من نفس المديرية.
وأكدت المصادر أن المسن المعتدى عليه أغمي عليه اثر تعرضه لضربة في مؤخرة رأسه بأعقاب بنادق كلاشنكوف، حيث حاولت زوجته منع العناصر الحوثية من الاعتداء عليه فتعرضت كذلك للاعتداء.
وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت أمام جموع الناس الذين لم يستطيعوا تحريك ساكن أمام بطش الكهنوت. مؤكدة أنه لا أسباب واضحة حتى اللحظة تبرر هذا العمل العدواني الحوثي.
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