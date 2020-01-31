شكرا لبحثكم عن خبر بعد تحذيرات دولية من إجراءات الحوثيين.. ”الصرافين” توجه تعميم هام لكافة منشآت وشركات الصرافة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت جمعية الصرافين اليمنيين، اليوم الخميس، تعميما هاما لكافة منشآت وشركات الصرافة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بعد تحذيرات دولية من إجراءات الحوثيين بشأن العملة الجديدة.

وأكد التعميم الذي تلقاه " المشهد اليمني " على منع البيع لمناطق الإرتفاع منعاً باتاً تحت أي مبرر.

ودعا التعميم كافة شركات ومنشآت الصرافة الى الإلتزام بتغطية طلبات واحتياجات عملائهم الدائمين و أخذ البيانات اللازمة وتحديد الغرض من البيع أو الشراء بشكل تفصيلي.

وأشار التعميم الى أنه سيتم النزول من الجهات المختصة للتأكد من تطبيق ذلك ومن يخالف يتحمل المسئولية كاملة.

ونوهت بأن التعميم جاء بناءً على توجيهات سابقة، حرصاً على الحفاظ على إستقرار أسعار الصرف.

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وكان البنك الدولي، حذر من أن منع المتمردين الحوثيين في ‎اليمن لتداول أوراق نقدية جديدة أصدرتها الحكومة المعترف بها دوليا، يهدّد بمضاعفة الأزمة الإقتصادية الحادّة وبمزيد من المعاناة في البلد الغارق في الحرب منذ خمس سنوات.

و أعتبر التقرير أن فجوة التداول في أسعار الصرف تزداد اتساعًا منذ إعلان الحوثيين عن حظر العملة الجديدة، و هو الأمر الذي يعكس التشوية الشديد في الدورة النقدية.

و لفت التقرير إلى أنه في نهاية المطاف ستؤدي دورة هبوط أسعار الصرف في اليمن، و التضخم و نقص السيولة، و التوسع المفتعل في السياسة النقدية إلى الدولرة الكاملة للاقتصاد.