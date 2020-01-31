شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: مليشيا الحوثي تغلق عدد من شوارع صنعاء .. والسبب؟! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل: مليشيا الحوثي تغلق عدد من شوارع صنعاء وحالة هلع لدى المواطنين جراء دوي صفارات الانذار
قالت مصادر محلية بصنعاء، مساء اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي أغلقت عدد من الشوارع الرئيسية.
وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن المليشيا أغلقت خط المطار وكافة الشوارع المؤدية اليه، وقامت بتسيير عدد من الدوريات، وسيارات الاسعاف.
واشارت المصادر الى أن السكان اصيبوا بالهلع جراء تشغيل سيارات الشرطة والاسعاف، لصفارات الانذار.
وكانت المليشيا أعلنت أنها ستنظم مسيرة عصر غد الجمعة باسم "لا لصفقة ترامب".
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