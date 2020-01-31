مقتل 29 حوثيا بمعارك مع الجيش الوطني في نهم والحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 29 حوثيا بمعارك معالجيش الوطنيفي نهم والحديدة

الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

قتل 29 حوثيا، الخميس، في معارك مع الجيش اليمني بمديرية "نهم" شرق صنعاء، والحديدة، غربي البلاد.



وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني نفذت كمينا محكما ضد مليشيا الحوثي في جبهة "صلب" بمديرية نهم، وسط تصاعد المعارك للأسبوع الثاني على التوالي.

وأسفرت العملية، عن مقتل 16 عنصرا حوثيا بينهم القيادي المدعو "أبو الزهراء"، فيما أسر 7 آخرين من الانقلابيين.

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وفي محافظة الحديدة، قتل 13 عنصرا حوثيا، جراء تصعيد المليشيا الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية.

وقالت القوات اليمنية المشتركة، في بيان لها، إن المليشيات الحوثية دفعت بعدد من عناصرها للسيطرة على تلة قرب خطوط التماس جنوب شرق مدينة الدريهمي.

وأشار البيان إلى أن عناصر المليشيات الذين حاولوا التسلل إلى التلة لقوا مصرعهم بنيران قوات العمالقة ولا تزال جثثهم في نفس الموقع.

وصعدت المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية من أعمالها العدائية وعملياتها الإرهابية في أكثر من محافظة يمنية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة يقوض العملية السياسية الهادفة لإحلال السلام باليمن.