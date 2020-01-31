شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : وصول تعزيزات عسكرية وعتاد عسكري للمليشيا الحوثية "مدرعات ودبابات واطقم وعربات " والاستعداد ل اجتياح هذه المحافظة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 01:41 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي دفعت الخميس، بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم أسلحة ومقاتلين إلى جبهات الضالع، (جنوبي اليمن). أقرأ أيضا : عاااااجل : قائد عسكري ميداني يفجر مفاجأة ..ويكشف ما حدث , اليوم , لمليشيا الحوثي , في جبهة نهم " مصرع قائد مجاميع المليشيا وتفاصيل واحصائيات " Advertisements عااااجل : استنفار امني غير مسبوق لمليشيا الحوثي ,وقطع الشوارع , ومنع الدخول والخروج والتجوال في الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية ل مطار صنعاء ونقلت وكالة خبر عن تلك المصادر أن التعزيزات ضمت عربات مدرعة ودبابات وأطقماً عسكرية مدججة بالمقاتلين والأسلحة الرشاشة. وبحسب المصادر، دفع الحوثيون بالتعزيزات عبر معسكر يريم إلى معسكر الحمزة بمدينة إب، واتجهت عبر نقيل خشبة إلى منطقة الطاحون بالحُشا، شمال غربي الضالع. وتشهد جبهات القتال شمال محافظة الضالع اشتباكات عنيفة بين مسلحي الحوثيين والقوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية. ومنذ أيام يكشف الحوثيون هجماتهم على محور جبهة بتار والجب والشامرية بمديرية قعطبة ، بهدف التقدم والسيطرة على معسكر الجب الاستراتيجي.

ويأتي هذا التعزيز الحوثي بالتزامن مع تعزيزات وصلت مأرب من السعودية لدعم الجيش الوطني .



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