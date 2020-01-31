شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة .. وصول الرئيس هادي الى مأرب وعقد اجتماع بالقيادات العسكرية "السعودية واليمنية " واعلان انطلاق ساعة الصفر للزحف باتجاه العاصمة صنعاء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 02:22 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح الْيَوْم وبرفقة نائبه الفريق الركن علي محسن صالح بزيارة الى مركز قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالرياض حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز ال سعود قائد القوات المشتركة.

وقد عقد فخامة الرئيس وفريق العمل المرافق له مع قائد القوات المشتركة والقادة المختصين في القوات المشتركة اجتماعاً هاماُ تضمن الوقوف على سير الموقف العام والاطلاع على مختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات في محافظات مأرب والجوف وصنعاء وعبر تواصل تلفزيوني وعملياتي مباشر بالقيادات الميدانية هناك ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ومحافظ مارب اللواء سلطان العراده والمفتش العام اللواء ركن عادل القميري وقائد العمليات المشتركة اللواء ركن صغير عزيز وقائد التحالف بمارب اللواء الركن عبدالحميد المزيني.

وخلال الزيارة استمع فخامة الرئيس الى شرحا تفصيليا وافيا لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية في مختلف الجبهات.. مشيدا بمستوى الكفاءة والتطور التغني والنوعي الذي وصلت اليه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واطّلع فخامة الرئيس على ايجاز الموقف الراهن للقوات.. مشيدا بمستوى الدقة والسرعة والتركيز التي تمثل عناصر أساسية للنجاح في مسرح العمليات.

وعبر فخامة الرئيس خلال لقاءة بقائد القوات المشتركة عن سروره بهذه الزيارة مثمنا الجهود التي تبذل والتي يؤدونها في إطار دعم اليمن وقيادته الشرعية لتحقيق اهداف التحالف العربي في دحر وهزيمة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الايرانية وعودة اليمن الى حاضنته القومية والعربية ووضع حدا للأطماع والتدخلات الإيرانية في المنطقة.

وأشاد فخامة الرئيس في هذا الصدد بالدور الميداني والعملياتي الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تقديم العون واجتراح المآثر لمصلحة أمن واستقرار اليمن.. مؤكدا على وحدة الهوية والهدف والمصير المشترك.

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وقال فخامة الرئيس: أن دور التحالف ليس مجرد داعم فحسب بل هو شريك حقيقي في السراء والضراء مع اشقاءه في اليمن وجهودهم كبيرة ومقدرة من قبل كافة أبناء شعبنا اليمني.. مؤكداً على الثقة المطلقة بالمملكة باعتبارها صمام أمان اليمن والمنطقة في خوض حرب فرضت علينا و تستهدف الجميع ونحن وأشقاءنا سنظل دوماً في خندق واحد ومصير مشترك .

وقد إعطاء فخامة الرئيس وقائد القوات المشتركة التوجيهات اللازمة للقيادات العسكرية ومن خلالهم الى كافة الوحدات الميدانية في تذليل كافة الصعوبات ومواجهة التحديات لتحقيق النجاحات المطلوبة وتنفيذ الخطط المرسومة بدقة واتقان.

وشدد فخامة الرئيس على أهمية الضبط والربط والعسكري وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لأهميته في تجاوز الأخطاء والقصور ورفع الكفاءة والتقدير لمن يستحقها من القادة والابطال والمقاومة والجنود المرابطين على ثغور الوطن.

من جانبه عبر صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز عن سروره بهذه الزيارة لفخامة الرئيس للوقوف على مختلف الأوضاع والمستجدات الميدانية مستعرضا جملة المهام والعمليات التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة لدعم اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.. مؤكدا على العمل معا وبروح الفريق الواحد لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات والحث على اخذ زمام المبادرة وإعادة التنظيم و التأكيد على تقديم كافة اشكال الدعم المعنوي والمادي.

هذا وقد تناولت عملية التواصل عبر الدائرة المغلقة عدداً من الإجراءات والتوجيهات الهادفة التي سيكون لها الأثر الفعال على المستوى الأني والمنظور من خلال الاهتمام بالمقاتل وتفعيل وتوجيه وسائل الاعلام لرفع المعنوية والتحفيز والتنبيه من حملات التشكيك والتخوين المغرضة التي تتبعها وسائل التمرد والانقلاب وادواتهم المختلفة وايلاء الاهتمام والعناية الخاصة باسر الشهداء والجرحى وتوفير الرعاية والعلاج المناسب لهم.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

