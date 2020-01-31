شكرا لقرائتكم خبر عن اخر..مستجدات معركة نهم ,,اندلاع اشتباكات عنيفة , في هذه الاثناء ,بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي , وتقدم للجيش ,وحالة تقهقر وانهيار كبير للمليشيا "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 02:08 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تشتعل المواجهات في الأثناء بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة تدور في أطراف التلال الأولى الجبلية من نقيل الفرضة الاستراتيجي, وعلى المساحات المحيطة والقريبة منها.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تنفذ هجمات عنيفة ومكثفة على مواقع وتحصينات ميلشيا الحوثي المتمردة الأولى لنقيل الفرضة مستخدمة كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

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وذكرت المصادر أن هذا الهجوم المكثف للقوات الحكومية يأتي بعد التمكن من السيطرة على المساحات المفتوحة الممتدة بمحيط النقيل الاستراتيجي, بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية نجحت في اجبار ميلشيا الحوثي المتمردة على التراجع وتجاوز خط دفاعاتها الأولى في الأرض المفتوحة والانتقال فورا إلى الدفاعات والتحصينات الثانية بعدها والأولى بالنسبة للنقيل.

وبينت المصادر أن المدفعية التابعة للقوات الحكومية ومقاتلات التحالف تساند عملية الهجوم وتدك التحصينات الأمامية للميلشيا في النقيل.

وبحسب المصادر تكبدت ميلشيا الحوثي المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأنها باتت في حالة تقهقر وانهيار كبير.

