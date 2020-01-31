شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة.. توقف المعارك في الجوف !, والسبب مفاجأة..سيطرة مليشيا الحوثي على محافظة ,واتفاق غير معلن , حدث بين هذه الاطراف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 01:20 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن الصحفي والسياسي اليمني جلال الشرعبي عن سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف كأمر واقع وتوقف المعارك في المحافظة بعد لقاء جمع نجل محافظ الجوف العميد حميد أمين العكيمي قائد اللواء 155 مشاه بالعاصمة صنعاء بالقيادي الحوثي ابو علي الحاكم . Advertisements وقال الشرعبي في تغريدات على صفحته "تويتر" :لقاء بين نجل محافظ الجوف العميد حميد أمين العكيمي قائد اللواء 155 مشاه والقيادي الحوثي ابو علي الحاكم توقف المعارك في الجوف".. وأضاف "اللقاء جاء بعد تطويق الحوثيين لمدينة الحزم وشل حركة بقايا قوات الشرعية التي أصبحت محاصرة". وتابع الصحفي الشرعبي في تغريده أخرى "بالأمس تحدثت عن اللقاء الذي جمع نجل محافظ الجوف وأبو علي الحاكم وثار الذباب من اسطنبول والرياض والدوحة ومن الأصقاع تسب وتكذب دون أن تقدم ما يثبت عدم صحة ما اشرت اليه.. واليوم أكرر ما قلت واؤكد أن الجوف أصبحت تحت سيطرة الحوثيين كأمر واقع وعلينا ان ننتظر لنعرف من الصادق ومن الكاذب"..



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