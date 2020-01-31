بالصور.. عجوز تدخل «جينيس» لامتلاكها 31 إصبعا

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عدن - ياسمين التهامي - دخلت مسنة هندية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لامتلاكها 31 أصبعًا بيديها وقدميها، الأمر الذي دفع جيرانها لوصفها بالساحرة. وقالت السيدة التي تسكن في قرية “كادابادا” بمنطقة أوديشا بالهند : “قد ولدت بهذا العيب الخلقي ولا أقدر على العلاج لأنني أنتمي لعائلة فقيرة ، لقد عشت 63 عامًا على هذه الحالة”. جديد اب برس : Advertisements وأوضحت السيدة التي تبلغ من العمر 63 عاما، أنها اضطرت إلى إخفاء نفسها في المنزل طوال حياتها لأن أهالي قريتها يعتقدون أنها ساحرة.

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