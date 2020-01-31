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عدن - ياسمين التهامي - امرأة تقتل زوجها وتعود إلى منزلها لمعاشرة عشيقها
أقدمت امرأة في مصر على قتل زوجها الذي يكبرها بـ 20 عامًا لكي تستكمل حياتها مع عشيقها الذي تحبه على حد وصفها.
وقالت المتهمة في التحقيقات أمام النيابة إنها قتلت زوجها بمساعدة عشيقها؛ مضيفة : ” قتلنا جوزي ورجعنا الشقة وعاشرت حبيبي “.
جديد اب برس :
وأضافت صاحبة الـ 28 عاما: ” أنا قتلته، اتجوزته وهو أكبر مني بـ20 سنة. مشوفتش الحب غير مع عشيقي، وبعد ما قتلنا جوزي رجعنا الشقة وعاشرت حبيبي “.
ولفتت إلى أنها اتفقت مع المتهم الثاني لقتل الضحية، والاستيلاء على ميراثه، خاصة أنه يعمل سمسار عقارات.
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