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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مقتل الذراع الأيمن لطارق عفاش ...وإعلان حالة الطوارى في الساحل الغربي ..."تفاصيل "

أغتال مسلحون مجهولون قبل قليل، قائد بارز بقوات طارق صالح في المخا. وقال مصدر عسكري ، أن مسلحين مجهولين اغتالوا قائد معسكرات التدريب بقوات طارق صالح، يدعى عبدالله الضبيبي ، في معسكر يختل شمال المخا، ولاذوا بالفرار. وتعد هذه أول عملية إغتيال تستهدف ضابط كبير بقوات طارق صالح في الساحل الغربي، منذ إنشائها قبل عامين جديد اب برس : Advertisements

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