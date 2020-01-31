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عدن - ياسمين التهامي - حدث هام ستشهده العاصمة صنعاء عصر غد على مستوى المنطقة والعالم
حددت اللجنة المنظمة للفعاليات، اليوم الخميس، شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا لمسيرة “لا لصفقة ترامب” عصر غد الجمعة.
جديد اب برس :
وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات دعت يوم أمس أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد الجماهيري في مسيرات “لا لصفقة ترامب” بالعاصمة صنعاء وصعدة والحديدة وعدد من المحافظات.
وحددت اللجنة في بيان لها مسيرتي “لا لصفقة ترامب” بالعاصمة صنعاء والحديدة عصر الجمعة، ومسيرة صعدة صباح الجمعة.
وأهابت بأهمية المشاركة الجماهيرية في المسيرات للتعبير عن رفض الشعب اليمني بكافة شرائحه لصفقة ترامب وتمسكه بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس الشريف.
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