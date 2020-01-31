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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : هذا ماحدث في العاصمة صنعاء صباح اليوم الخميس..! – ( تفاصيل )

نشب حريق ضخم، الخميس، في أحد أحياء العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وأفاد شهود عيان ، أن حريقا اندلع بمنطقة 45 في مخازن تابعة للمدعو "جرمان" من أبناء صعدة. جديد اب برس : Advertisements وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المخازن التي تحوي مشتقات نفطية "بنزين وديزل"، فيما سمعت أصوات طفايات الحريق تهرع إلى الحي.

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