شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة "الجزيرة" تفقد الإعلامي "جمال الريان" بصورة مفاجئة .. واعلان صادم الأن يكشف ما حدث ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الاعلامي البارز والمذيع بقناة “الجزيرة” القطرية، جمال ريان أنّه سيتوقف عن الظهور على شاشة القناة “الى ان يمن الله علي بالشفاء” كما ذكر في تغريدةٍ له بـ”تويتر” .

ونشر جمال ريان صورةً له من داخل مركبة الاسعاف، وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء.

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وفي سياقٍ آخر، هنّأ جمال ريان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعيد ميلاده الـ58 .

ووجه جمال ريان حديثه في فيديو نشره على حسابه في “تويتر” الى الملك عبدالله الثاني قائلاً: “لن ينسى مليار ونصف المليار مسلم وقوفكم الى جانب الحق العربي والاسلامي في فلسطين ودفاعكم الكبير الذي سيسجله التاريخ عن القدس الشريف .. أنتم مثال حي ونموذج يحتذى في ادارة الدولة وفي رعاية الوطن والمواطن”.