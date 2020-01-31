شكرا لمتابعة خبر عن هذا ما حدث في السبعين بالعاصمة صنعاء وفرق عسكرية تجوب عدداً من الشوارع (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا ما حدث في السبعين بالعاصمة صنعاء وفرق عسكرية تجوب عدداً من الشوارع (تفاصيل)

سيًر أبناء مديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم قافلة غذائية ومالية ” البنيان المرصوص” دعماً للمليشيات المرابطين في الجبهات. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو:شاهد بالصورة قائد القوات السعودية العميد مجاهد العتيبي يباغت الجميع بخطوة عسكرية صدمت كل القيادات الحوثية واربكت حسابات أبو علي الحاكم ( صورة ) شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر الملك السعودي وكل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان كل ابناء الوطن العربي إحدى دول التحالف تصدم ولي العهد السعودي ووالده الملك سلمان ةتربك كل اركان الشرعية وتعقد صفقة سرية مع الحوثيين عاجل : عيدروس الزبيدي يوجه طعنة غادرة لولي العهد السعودي ويثير جنون الرئيس هادي ويقدم للحوثيين هدية لا تقدر بثمن وقلبت كل الموازين في معركة نهم Advertisements هذا ما حدث في السبعين بالعاصمة صنعاء وفرق عسكرية تجوب عدداً من الشوارع (تفاصيل) شاهد: صورة لابنة “ياسر عرفات” ووالدتها.. والكشف عن حجم ثروتهما من الزعيم الفلسطيني الراحل تشعل مواقع التواصل! وخلال تسيير القافلة التي احتوت على مواد غذائية وملابس شتوية ومبلغ مالي، نظم أبناء المديرية لقاء بحضور عضو مجلس الشورى خالد المداني ومدير المديرية محمد الوشلي وعدد قيادات المديرية والشخصيات الاجتماعية والثقافية والمشائخ والأعيان، باركوا انتصارات للمليشيات في عملية ” البنيان المرصوص”. وفي اللقاء أكد عضو مجلس الشورى المداني أن عملية البنيان المرصوص كسرت نفسيات للتحالف وأصابتهم باليأس والاحباط. ودعا المداني إلى الخروج المشرف غدا الجمعة في مسيرة لا لصفقة ترامب للتعبير عن رفض الشعب اليمني لهذه الصفقة وكافة مشاريع التآمر على القضية الفلسطينية والقدس الشريف. فيما أكدت عدد من الكلمات من قبل الحاضرين، أهمية استمرار أعمال التحشيد والتعبئة وتجهيز القوافل دعماً وإسنادا للمليشيات في الجبهات .. مشيداً بالملاحم البطولية التي يسطرها قوات صنعاء في مختلف الجبهات. وأكد بيان صادر عن اللقاء استمرار أبناء مديرية السبعين في رفد الجبهات بقوافل العطاء والمال والغذاء حتى تحقيق النصر. وكانت فرق الموسيقى العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي جابت اليوم عدداً من الشوارع والأماكن بالعاصمة صنعاء احياءً للانتصار الذي حققه قوات صنعاء في عملية البنيان المرصوص. وعزفت الفرق الموسيقية المقطوعات والأناشيد الوطنية والأهازيج المعبرة عن عظمة النصر الذي حققته القوات المسلحة في تطهير جبهة نهم وعدد من المناطق بمحافظتي مأرب والجوف. واحتشد المواطنون في ميدان التحرير للمشاركة في الاحتفال الذي تم تنظيمه بهذا الانتصار، وتخلله أهازيج وقصائد شعرية وكلمات معبرة عن الفرحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حدث في السبعين بالعاصمة صنعاء وفرق عسكرية تجوب عدداً من الشوارع (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.