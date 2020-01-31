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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد: صورة لابنة “ياسر عرفات” ووالدتها.. والكشف عن حجم ثروتهما من الزعيم الفلسطيني الراحل تشعل مواقع التواصل!

تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الخميس، صورة لابنة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “زهوة”، وهي تحتفل مع أمها “سهى عرفات” بتخرجها. وعلق بعض رواد مواقع التواصل على الصورة بأنها لـ”زهوة ياسر عرفات” مع أمها أثناء الاحتفال بتخرجها من أحد الجامعات الفرنسية؛ والتي تعيش فيها حاليًا بأحد أفخم أحياء باريس. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو:شاهد بالصورة قائد القوات السعودية العميد مجاهد العتيبي يباغت الجميع بخطوة عسكرية صدمت كل القيادات الحوثية واربكت حسابات أبو علي الحاكم ( صورة ) شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر الملك السعودي وكل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان كل ابناء الوطن العربي إحدى دول التحالف تصدم ولي العهد السعودي ووالده الملك سلمان ةتربك كل اركان الشرعية وتعقد صفقة سرية مع الحوثيين Advertisements عاجل : عيدروس الزبيدي يوجه طعنة غادرة لولي العهد السعودي ويثير جنون الرئيس هادي ويقدم للحوثيين هدية لا تقدر بثمن وقلبت كل الموازين في معركة نهم هذا ما حدث في السبعين بالعاصمة صنعاء وفرق عسكرية تجوب عدداً من الشوارع (تفاصيل) شاهد: صورة لابنة “ياسر عرفات” ووالدتها.. والكشف عن حجم ثروتهما من الزعيم الفلسطيني الراحل تشعل مواقع التواصل! وأشار بعض المعلقين إلى أن ثروة “زهوة” والتي تعتبر الوريثة الوحيدة لأبيها، تقدر بحوالي 8 مليار دولار، خاتمًا تعليقه بقوله: “هذا هو النضال الفلسطيني المثمر”.

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