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صنعاء - ياسمين الخيامي - إحدى دول التحالف تصدم ولي العهد السعودي ووالده الملك سلمان ةتربك كل اركان الشرعية وتعقد صفقة سرية مع الحوثيين

كشف القيادي في مليشيات الحوثي المدعو، عبد القادر المرتضى، اليوم الخميس، عن تحركات حوثية لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.



وقال المدعو المرتضى، وهو رئيس ما يسمى بـ لجنة شؤون الأسرى الحوثية في تغريدة على موقع "تويتر": ‏"أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل".

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إحدى دول التحالف تصدم ولي العهد السعودي ووالده الملك سلمان ةتربك كل اركان الشرعية وتعقد صفقة سرية مع الحوثيين

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وتابع قائلاً : أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل.



وتشارك قوات سودانية منذ عدة سنوات في العمليات القتالية في اليمن ضمن قوات "التحالف العربي" الداعم للشرعية.