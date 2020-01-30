أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة المسائية اليوم الخميس .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة المسائية ليومنا الخميس الموافق 30 يناير 2020، وهي كالتالي:

مأرب.. قصف جوي عنيف على مواقع للمليشيا في مديرية مجزر https://www.elyamnelaraby.com/455395/ سيطرة الإخوان على الحكومة اليمنية.. هل توقظ الرئيس هادي من سباته؟ https://www.elyamnelaraby.com/455401/ معلومات تكشف لأول مرة .. هل تعاون هاشم الأحمر مع الحوثيين في الهجوم على الجوف ؟ https://www.elyamnelaraby.com/455412/ كيف ساهمة الذراع الإيرانية في اليمن في تفكيك اقتصاد الدولة؟ https://www.elyamnelaraby.com/455417 الاحقاف يفوز على الاتفاق في بطولة الهبة الحضرمية https://www.elyamnelaraby.com/455422 مديرة الخطوط الجوية اليمنية بسيئون تتوجه إلى مصر لتلقي العلاج https://www.elyamnelaraby.com/455424 Advertisements وزارة الصناعة توجه إعلان هام إلى سكان عدن .. شاهد https://www.elyamnelaraby.com/455425/ توقف إصدار صحيفة 14 أكتوبر في عدن بالتزامن مع خلافات بسبب تأخر صرف الراتب https://www.elyamnelaraby.com/455431 رئيس الجمهورية : التحالف ليس مجرد داعم فحسب بل هو شريك حقي https://www.elyamnelaraby.com/455443/ ناطق الجيش يرد على مزاعم الميليشيات بشأن الانتصارات شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/455445/ الحكومة تدين إقتحام الميليشيات لمستودع برنامج الأغذية العالمي بحجة ونهب محتوياته https://www.elyamnelaraby.com/455448/ قوات الشرعية تحقق إنتصارات جديدة في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/455449 اللواء بن بريك يناقش سبل التنسيق والتعاون بين الإنتقالي واللجنة الدولية للصليب الأحمر https://www.elyamnelaraby.com/455451/ وصول قاطرات بنزين إسعافية إلى عدن https://www.elyamnelaraby.com/455454

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