وردنا الان : وصول تعزيزات وآليات عسكرية الى مارب قادمة من "السعودية"تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/30 الساعة 10:16 مساءً (الخليج 365 _ متابعات) متعلقات صحفي يفاجي الجميع ويتحدى المشككين ويكشف عن معلومات مؤكدة لتسليم الجوف للحوثيون Advertisements عاجل وفي غايةالخطوره... الجيش يستعيد السيطرة على معسكر طارق في الكامل ويتجه الى اول جبال في نهم (تفاصيل عاجله) عاجل: الرئيس هادي يجتمع بقادة الجيش اليمني في العاصمة السعودية بعد ظهوره مع محافظ الجوف العكيمي .. الحوثيين يحيلون قائدهم في الجوف للتحقيق .. هل هو انشقاق ام خدعة

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