شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : مقاتلات التحالف العربي , تستهدف صيد حوثي ثمين , غربي الجوف "تفاصيل مفاجأة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/30 الساعة 11:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مساء الخميس 30 يناير / كانون الثاني 2020م، رتلاً عسكرياً حوثياً، بمحافظة الجوف.

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وأكدت مصادر عسكرية لوكالة خبر، أن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت بعديد غارات، رتلاً عسكرياً تابعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية، في جبل المحزمات، بين منطقتي الغيل ومجزر، غربي الجوف، شمال شرقي صنعاء.

وأسفر عن الاستهداف، تدمير ثماني عربات مدرعة ورشاش مضاد طيران عيار 23، بالإضافة إلى دبابة بكامل أفرادها.

وتتكبد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بمختلف جبهات القتال الشمالية والجنوبية والغربية.

