شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الجيش الوطني يعلن انطلاق معركة الحسم الكبري والزحف نحو صنعاء , وتعزيزات عسكري سعودية تصل مأرب للدعم والمساندة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - المملكة العربية السعودية ترسل تعزيزات عسكرية الى مأرب دعما للجيش الوطني الذي يخوض حرب ضروس ضد مليشيا الانقلاب الحوثي .
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مصادر محلية تحدثت عن وصول عتاد عسكري متنوع قادما من السعودية لتعزيز الجيش الوطني وهذة ليست المرة الاولى ,حيث سبق وان وصلت دفعات وكميات متنوعة من العتاد والاسلحة .
واوضح المصدر ان العتاد وصل الى معسكر التحالف , اليوم الخميس بمأرب .
ورجح مراقبيين ان يكون وصول العتاد في هذه الايام , هو بمثابة الاستعداد والتجهيز لمعركة الحسم والانطلاق نحو تحرير صنعاء .
ويذكر ان الجيش الوطني يخوض معارك طاحنة في نهم ومارب والجوف منذو اسبوعين , ضد مليشيا الحوثي , والزحف نحو صنعاء , لاستكمال تحريرها وفقا لما اعلنة الجيش الوطني ووزارة الدفاع من سابق .
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