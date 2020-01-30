شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الجيش الوطني يشن هجوم كاسح على مليشيا الحوثي ويسيطر على مديرية خب الشعف , بالجوف "احصائية اولية وتفاصيل ساخنة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/30 الساعة 10:16 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

حررت قوات الجيش، اليوم الخميس، عدد من المواقع في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وشنت قوات الجيش هجوما واسعا على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في جبهة العقبة، تمكنت خلاله من تحرير أربعة مواقع من قبضتها.

وساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قوات الجيش في الهجوم، وقصفت مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية.

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وأسفر القصف والهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير 4 آليات قتالية تابعة لها.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغاراتها الجوية، مواقع وتجمعات المليشيا في مديرية المتون، ومنطقة "المحزمات"، شمالي مديرية مجزر، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، مساء الأربعاء، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع "الغرفة"، وسداح"، بجبهة المصلوب غربي المحافظة ذاتها، وأجبرتها على الفرار.

في السياق لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم خلال مواجهات مع قوات الجيش، في جبال الساقية المطلة على مديرية الغيل.

