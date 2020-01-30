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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : الان وصول 5 طائرات الى مطار صنعاء ( تفاصيل )

استقبل مطار صنعاء الدولي اليوم الخميس 5 طائرات تابعة للامم المتحدة بنفس اليوم بالتزامن مع ترتيبات لاعادة تسغيله خلال اليومين القادمين.

وقالت مصادر محلية ان 5 طائرات اممية حطين في مطار صنعاء دون ان تكشف المصادر عن حمولتها . جديد اب برس : Advertisements

وكانت الحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي قد اعلنا في وقت سابق عن بدء تسيير رحلات انسانية للمرضى من الحالات المستعصية من صنعاء الى القاهرة وعمان بداية شهر فبراير .

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