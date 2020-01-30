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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : رسمياً من العاصمة صنعاء.. هذا الخبر المؤسف لأبناء الشعب اليمني

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الإتقاذ بصنعاء، المهندس مسفر النمير، اليوم الخميس، خروج 50٪ من حركة الانترنت الدولية الحالية بسبب قيام مليشيات مرتزقة العدوان في عدن باقتحام محطة الربط الدولية وفصل المسار الدولي عدن جيبوتي.

جديد اب برس :

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وحمل وزير الاتصالات دول العدوان ومرتزقتها مسؤولية الأضرار الناتجة وحرمان المواطنين من خدمات الانترنت.

وقال النمير” ما يقوم به مرتزقة العدوان هو دليل على حقدهم وتآمرهم على أبناء الوطن وكل ما يرتبط بحياة الناس”.

من جهتها أكدت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) أن عملية إصلاح الكابل البحري (فالكون) تجري وفقًا لما هو مخطط له وأن خدمة الانترنت ستعود إلى طبيعتها السابقة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير.

وأشار بيان صادر عن الشركة أن عملية إصلاح الكابل ستتم في نفس الموعد الذي تم تحديده في آخر بيان أصدرته الشركة الدولية ولم يطرأ عليه أي تغيير وذلك وفقًا لتأكيدات الشركة المالكة للكابل.

ونفى بيان الشركة نفيًا قاطعًا ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة حول تأخر عملية إصلاح الكابل عن الموعد المحدد.