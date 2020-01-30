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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً.. إعتماد الجوازات الصادرة من «صنعاء» والسماح لحاملها بـ«مغادرة اليمن»
أعلنت الحكومة اليمنية والتحالف العربي عن بدء تسيير رحلات جوية للحالات المرضية المستعصية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.
بدورها وجهت مصادر إعلامية للحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي سؤال مفاده 《هل اصبحت الجوازات الصادرة من صنعاء مقبولة ؟》.
جديد اب برس :
وكانت الحكومة الشرعية قد ألغت التعامل مع الجوازات الصادرة من العاصمة صنعاء من بعد تاريخ 1 يناير 2016م.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الإثنين عن إنطلاق جسر الإخلاء الجوي 《طائرات الرحمة》لنقل المرضى والحالات المرضية المستعصية من اليمن الى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عبر مطار صنعاء الدولي ، مما جعل إصدار الجوازات من العاصمة صنعاء والتعامل معها متاحاً ابتداء من انطلاق رحلات الطيران من صنعاء في 3 فبراير المقبل.
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