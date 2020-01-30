شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. بعيد نهم ومارب والجوف شاهد مالذي تم الاعلان عنه وستشهده العاصمه صنعاء خلال الساعات القادمة ..صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. بعيد نهم ومارب والجوف شاهد مالذي تم الاعلان عنه وستشهده العاصمه صنعاء خلال الساعات القادمة ..صورة

حددت اللجنة المنظمة للفعاليات، اليوم الخميس، شارع المطار بالعاصمة صنعاء مكانا لمسيرة "لا لصفقة ترامب" عصر غد الجمعة.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات دعت يوم أمس أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد الجماهيري في مسيرات "لا لصفقة ترامب" بالعاصمة صنعاء وصعدة والحديدة وعدد من المحافظات.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ورد للتو..اعلان رسمي يجعل هادي والاحمر يرقصون فرحا لكنه ينزل على رأس عبد الملك الحوثي كالصاعقة ويربك كل حسابات ابو علي الحاكم ( صورة مرعبة للحوثي )

وردنا قبل قليل..الموت يفجع سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق..والاحزان تسيطر على كل ابناء عمان في كل مدن السلطنة لهذه الخسارة الفادحة التي ابكت الجميع

عاجل وفي غاية الخطورة.. بعيد نهم ومارب والجوف شاهد مالذي تم الاعلان عنه وستشهده العاصمه صنعاء خلال الساعات القادمة ..صورة

Advertisements

عاجل..مجلس الامن الدولي يصعق الرئيس هادي وينهي كل صلاحياته ويطيح بالجنرال الاحمر..وعبد الملك الحوثي يتلقى رسالة عاجلة سقلب الامور راسا على عقب

عاجل وفي غاية الخطورة ..وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي الاسير لدى الحوثيين يباغت الجميع ويفجر فضيحة مدوية للجنرال الاحمر وكل القادة العسكريين في الشرعية

ورد للتو..شاهد ما حدث قبل قليل في العاصمة العمانية مسقط واثلج صدور كل المغتربين اليمنيين في السعودية ودول الخليج لانهاء كل معاناتهم وتصحيح اوضاعهم

وردنا الان..الشيخ خالد العريض يثلج صدور ابناء محافظة تعز ويكشف العقاب الصارم للدكتور الجامعي الذي قام بعمل فاضح ومحرم شرعا ضد طالبة جامعية ( صورة )

وحددت اللجنة في بيان لها مسيرتي "لا لصفقة ترامب" بالعاصمة صنعاء والحديدة عصر الجمعة، ومسيرة صعدة صباح الجمعة.

وأهابت بأهمية المشاركة الجماهيرية في المسيرات للتعبير عن رفض الشعب اليمني بكافة شرائحه لصفقة ترامب وتمسكه بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه وعاصمتها القدس الشريف.