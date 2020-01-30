شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..اعلان رسمي يجعل هادي والاحمر يرقصون فرحا لكنه ينزل على رأس عبد الملك الحوثي كالصاعقة ويربك كل حسابات ابو علي الحاكم ( صورة مرعبة للحوثي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..اعلان رسمي يجعل هادي والاحمر يرقصون فرحا لكنه ينزل على رأس عبد الملك الحوثي كالصاعقة ويربك كل حسابات ابو علي الحاكم ( صورة مرعبة للحوثي )

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