شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..مجلس الامن الدولي يصعق الرئيس هادي وينهي كل صلاحياته ويطيح بالجنرال الاحمر..وعبد الملك الحوثي يتلقى رسالة عاجلة سقلب الامور راسا على عقب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..مجلس الامن الدولي يصعق الرئيس هادي وينهي كل صلاحياته ويطيح بالجنرال الاحمر..وعبد الملك الحوثي يتلقى رسالة عاجلة سقلب الامور راسا على عقب

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