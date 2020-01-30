شكرا لبحثكم عن خبر مصرع عدد من عناصر الحوثيين بينهم قيادي بارز في جبهة الضالع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية بينهم قيادي بارز مصرعها الأربعاء، في جبهة جبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء.
وكشفت مصادر عسكرية، أن مواجهات عنيفة اندلعت فجر امس الأربعاء بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي الإرهابية.
حيث تمكنت القوات الجنوبية من صد وكسر هجوم واسع للمليشيات باتجاه مواقع الحَرّة و قَروض جنوبي بلدة حبيل يحيى.
وأضافت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر المليشيات الحوثية بالإضافة إلى مصرع قيادي ميداني بارز للمليشيات.
وأوضحت المصادر، أن جثث قتلى المليشيات ظلت ملقاة في جبهات القتال حتى مغرب اليوم قبل أن تتمكن المليشيات من سحبها.
وأشارت المصادر، إلى أن المواجهات تجددت مغرب اليوم بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي.
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