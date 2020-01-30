اللواء بن بريك يناقش سبل التنسيق والتعاون بين الإنتقالي واللجنة الدولية للصليب الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

ناقش القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، اليوم في مقر الجمعية، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة عدن ، برئاسة رئيس البعثة السيد فرانسوا ستام، السبل الكفيلة بالتنسيق بين بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الانتقالي الجنوبي واهمية مواصلة بعثة اللجنة الدولية أعمالها في دعم القضايا الإنسانية والإغاثية والتوعوية .



وأشاد اللواء بن بريك بالجهود الإنسانية لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونشاط عملها في العاصمة عدن وبقية المحافظات وخاصة الضالع باعتبارها من أهم وابرز المنظمات الدولية الفاعلة .

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وأكد رئيس الجمعية الوطنية على أهمية أن يتوسع نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المناطق الشرقية حضرموت والمهرة وسقطرى لدعم القضايا الإنسانية والتوعوية والإغاثية لمجابهة الأمراض والأوبئة في تلك المحافظات نتيجة الأمطار والسيول الأخيرة وإمكانية فتح مكتب للجنة في عاصمة محافظة حضرموت المكلا مرتبط بمكتبهم الرئيس في عدن لتقديم المساعدة في عدد من المجالات ومنها مجال التنمية البشرية.

وأبدى استعداد المجلس الانتقالي لتسهيل عمل بعثة اللجنة الدولية وتذليل كافة الصعوبات التي ممكن تواجهها ، منوها بأن المجلس الانتقالي يرحب بكل المنظمات والبعثات الدولية بالعمل في العاصمة عدن وبقية المحافظات .

من جانبه عبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة السيد / فرانسوا ستام عن شكره وتقديره لرئيس المجلس الانتقالي ورئيس الجمعية لجهودهم المتواصلة في دعم عمل بعثة اللجنة الدولية مقدما شرحاً عن أنشطة وبرامج اللجنة خلال الفترة القادمة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب وسبل تقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى الزيارات والنزولات التي قامت بها بعثتهم لمحافظة الضالع ولحج وغيرها وتقييمها لنتائج تلك الزيارات وامكانيات التدخل لتأهيل الاصلاحيات والسجون فيها وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة والمجتمعات المحلية التي يوجد بها النازحين.

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