شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميليشيات تقصف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مليشيات الحوثي منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في إطار خروقاتها اليومية لإتفاق استوكهولم . وأفادت مصادر محلية في حيس أن مليشيات الحوثي قصفت بشكل عنيف منازل المواطنين وسط المدينة بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 نهار اليوم الخميس . وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، قالت المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 بشكل مكثف وهمجي صوب منازل المواطنين بالاطراف الجنوبية للمدينة . وتواصل مليشيات الحوثي الذراع الإيراني باليمن سلسلة خروقاتها اليومية وارتكاب جرائمها الهمجية بحق المدنيين الأبرياء بمختلف مديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية وعملية السلام بالمدينة أواخر العام الماضي



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