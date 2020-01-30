قوات الشرعية تحقق إنتصارات جديدة في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت قوات الشرعية من تحقيق إنتصارات جديدة في محافظة الجوف، التي تشهد مواجهات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية . وقال مصدر عسكري، لوكالة سبأ الحكومية، أن قوات الشرعية حررت خمسة مواقع في جبهة العقبة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية خب والشعف وقتل عدد من عناصرها. وشارك طيران التحالف في قصف تلك المواقع ونجم عنه تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية. من جهة اخرى اندلعت معارك فجر اليوم في جبهة الساقية بعد ان تمكنت وحدات من الجيش الوطني من احباط عملية تسلل لمليشيا الحوثي ومقتل عدداً من افراد المليشيا وجرح اخرين.



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