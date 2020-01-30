الحكومة تدين إقتحام الميليشيات لمستودع برنامج الأغذية العالمي بحجة ونهب محتوياته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

ادان وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح بأشد العبارات قيام مليشيات الحوثي الانقلابية باقتحام احد مستودعات برنامج الاغذية العالمي في مديرية اسلم بمحافظة حجه، ونهب 128 طناً من المساعدات الاغاثية في تلك المخازن، معتبراً ذلك جريمة وانسانية واخلاقية وفقاً للقوانين الدولية والانسانية.



وطالب المنظمات الاممية والدولية العاملة في اليمن، باستخدام لا مركزية العمل الاغاثي واستكمال تفعيله في المحافظات غير المحررة، لضمان عدم تعرض المواد الاغاثية والانسانية لأي نهب من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

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ودعا فتح منسقية الشؤون الانسانية في اليمن الى اتخاذ الوسائل والتدابير، لمنع تكرار حوادث النهب للمساعدات من قبل المليشيات وعدم تعرض الفرق الاممية لعوائق اثناء تنفيذ الاعمال الانسانية، ومخاطبة المجتمع الدولي بأي انتهاكات تقوم بها المليشيا بحق العملية الانسانية.

وقال في تصريح نشرته وكالة سبأ الحكومية، ان "حوادث اقتحام المستودعات والمخازن الاغاثية من قبل المليشيات الانقلابية في المحافظات غير المحررة، يتسبب في تردي الوضع الانساني وحرمان فئات كبيرة من المستحقين للمساعدات في تلك المناطق، مشيرا الى انه سبق للمليشيا وان قامت بمنع فرق المنظمات الدولية من الوصول الى 10 الاف نازح، في احد المخيمات في مديرية اسلم بمحافظة حجه، في ابريل 2019م، واحتجاز 20 موظفا تابعاً لوكالة التعاون الدولي والتنمية الفرنسية ACTED – شريك برنامج الاغذية العالمي في تنفيذ المشاريع الاغاثية ومنعتهم من المغادرة في مديرية بني قيس محافظة حجه، واحتجزت عدد من الموظفين الأمميين وصادرت جوازاتهم ومنعتهم من دخول المنطقة في ابريل من 2019م

ولفت الى قيام مليشيا الحوثي بحوادث اقتحام المخازن في محافظات ريمه وحجه والضالع وذمار عام 2019م، وهو ما يعد جريمة ويستوجب على المجتمع الدولي ادانة هذه الجرائم وتصنيف الميليشيا كأكبر منتهك للعملية الانسانية ومتسبب في تجويع الشعب في المحافظات غير المحررة.

وأستنكر فتح بشده صمت المجتمع الدولي إزاء مثل هذه الجرائم التي تقوم بها المليشيات بحق المساعدات.