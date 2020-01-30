نائب رئيس الجمهورية يطلع على سير العمل في المرافق الحكومية بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

إطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر خلال إتصال هاتفي مع محافظ تعز، نبيل شمسان، على المستجدات وجهود تثبيت الأوضاع في المناطق المحررة.

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد قدم محافظ المحافظة تقريراً موجزاً عن الأوضاع الميدانية وجهود المكاتب التنفيذية ومؤسسات الدولة في إرساء الأمن والاستقرار وتلبية متطلبات المواطنين بالمناطق المحررة والاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة وبالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في مواقع العز والشرف بمختلف جبهات تعز بما من شأنه استكمال التحرير وإعادة المحافظة إلى حياتها الطبيعية التي كانت تشكل فيها مرتكزاً للعلم والثقافة والتاريخ في بلادنا.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود واليقظة القتالية العالية واستمرار الدور التنموي بالمحافظة في شتى المجالات، منوهاً إلى ما آلت إليه أوضاع المواطنين جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وممارساته المشينة بحق اليمن واليمنيين واعتداءاته المتكررة على تعز بشكل خاص واستهدافه للنساء والأطفال والأحياء السكنية.

من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.