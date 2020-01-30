واشنطن تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي صالحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرضت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.



واليوم الخميس، قالت مصادر مطلعة: إن واشنطن ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي، لكنها ستفرض في ذات الوقت عقوبات على مؤسستها النووية ورئيسها.

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