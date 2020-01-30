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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقف إصدار صحيفة 14 أكتوبر في عدن بالتزامن مع خلافات بسبب تأخر صرف الراتب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365
افادت مصادر عمالية أن صحيفة 14 أكتوبر الحكومية لم تصدر اليوم الخميس بسبب مشكلات في المطبعة .
وتصدر صحيفة أكتوبر يومياً من العاصمة عدن، وتتضمن أخبار المسؤولين المحليين والرئيس عبدربه منصور هادي وكذا أخبار قيادات المجلس الإنتقالي .
وتوقف الصدور اليوم بالتزامن مع خلافات تشهدها المؤسسة بين نائب وزير الإعلام، حسين باسليم، ومسؤولي الصحيفة بسبب رفض الأول إستكمال إجراءات صرف مرتبات الموظفين تحت مبرر إضافة اسماء لم تكن موجودة من قبل .
وبهذا الصدد قال رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر، نجيب مقبل في مداخلة له على قناة الغد المشرق، أن هذه الإتهامات غير صحيحة، واشار غلى أنه اتضح للجميع ومنها اللجنة التي شكلت من قبل الطرف الأخر أنه ليس هناك تزوير أو تزييف ولكن كل ما في الأمر أن هناك شخصين متعاقدين مع المؤسسة غيبهما الموت، وتم توظيف شخصين مرتبطين عائليًا بهما .
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