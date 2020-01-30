إتحاد الحقوقيون الجنوبيون يناقش تحضيرات عقد مؤتمره التاسيس في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

الخليج 365

ناقشت التحضرية للاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين اليوم الخميس في العاصمة عدن، التهيئة والتحضير للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين ومدى الاستعداد له .



وفي الإجتماع اشار الدكتور صالح المرفدي رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أن انعقاد المؤتمر التأسيسي للحقوقيين الجنوبيين يحمل أهمية كبيرة تتطلب تهيئة الأجواء المناسبة حتى تعكس قيمة هذا الاتحاد والمهام الملقاة على عاتقه.

ولفت الدكتور المرفدي إلى أن الدفاع عن أبناء الجنوب وعن حقوقهم هو أسمى وأهم الأهداف الرئيسية التي تأسس لأجلها الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين .. مؤكداً أن تشكيل الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين، يعطي الفرصة للعديد من المكونات الحقوقية الصفة القانونية للعمل بما يخدم شعب الجنوب .

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وناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالتهيئة والتحضير للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين وأليات التنفيذ واللجان المختصة بالنزول والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاتحاد العام وبما يخص المؤتمر التأسيسي وبانعقاده.

وبعد استكمال إعداد مشروع النظام الأساسي للاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين، أقر المجتمعون تشكيل لجنة تنظيمية وتسمية اللجان الأخرى التابعة لها والتي تعمل تحت إطار الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين والتكليفات المناطة بها.

واتفق أعضاء اللجنة التحضيرية على تحديد أعضاء اللجنة التنظيمية وبقية اللجان، وتم إقرار يوم 6 ابريل 2020م موعدا لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد، على أن يعقد اجتماع آخر يسبق عقد المؤتمر التأسيسي في 2 ابريل 2020م مع مندوبي المحافظات التي لم تشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية والتي شاركت في الاطلاع وإبداء الملاحظة والموافقة على مشروع النظام الأساسي.

واستعرض الاجتماع محضر اجتماعه السابق ووافق عليه، كما ناقش التكاليف السابقة ومستوى الإنجاز فيها وأقرّ تكاليف جديدة في إطار التهيئة للمؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين.

وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة حول التحضيرات القائمة لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين، والآليات الكفيلة بإنجاح عقد هذا المؤتمر وخطط اللجنة التحضيرية للاتحاد خلال المرحلة القادمة، وأشاد المجتمعون باستجابة المكونات الحقوقية في محافظات الجنوب مع اللجنة التحضيرية ومع الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين وسرعة تجاوبهم فيما يخص عقد المؤتمر التأسيسي.