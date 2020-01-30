عاجل وفي غايةالخطوره... الجيش يستعيد السيطرة على معسكر طارق في الكامل ويتجه الى اول جبال في نهم (تفاصيل عاجله)

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عدن - ياسمين التهامي - صحفي يفاجي الجميع ويتحدى المشككين ويكشف عن معلومات مؤكدة لتسليم الجوف للحوثيون عاجل: الرئيس هادي يجتمع بقادة الجيش اليمني في العاصمة السعودية بعد ظهوره مع محافظ الجوف العكيمي .. الحوثيين يحيلون قائدهم في الجوف للتحقيق .. هل هو انشقاق ام خدعة هااام : الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن ويصرح تفاصيل خطة السلام على الشرق الأوسط تحديث مستمر

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