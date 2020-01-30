شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الإعلان رسمياً عن حدث عسكري هام في العاصمة صنعاء ومفاجئ للعالم وصادم للتحالف في هذا الموعد ( تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : الإعلان رسمياً عن حدث عسكري هام في العاصمة صنعاء ومفاجئ للعالم وصادم للتحالف في هذا الموعد ( تفاصيل )

قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، إنهُ في تمام الساعة السابعة من مساء الغد سيكون هناك مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل عملية “البنيان المرصوص”. جديد اب برس : Advertisements وأضاف العميد سريع في تغريدة لهُ: “إن شاء الله مؤتمر صحفي عند السابعة من مساء الغد للكشف عن تفاصيل عملية البنيان المرصوص مع مشاهد توثق كل تفاصيل المعركة من أسرى وقتلى وآليات ومشاهد للفرار وتفاصيل العمليات النوعية في العمق السعودي”. وكان متحدث القوات المسلحة كشف يوم أمس، في بيان عسكري هام عن عملية “البنيان المرصوص” التي نفذتها القوات المسلحة خلال الأيام الماضية. وقال العميد سريع في البيان “بعون الله تعالى تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء، وشنت هجوما معاكسا أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيدِ قوات العدوّ خسائر فادحة في العتاد والأرواح”. وأوضح سريع أن القوات المسلحة استمرت في تقدمها إثر انهيارات قوات العدو وصولاً إلى غرب مدينة مأرب، وتحرير مديريات بمحافظتي مأرب والجوف، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع طولا وعرضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : الإعلان رسمياً عن حدث عسكري هام في العاصمة صنعاء ومفاجئ للعالم وصادم للتحالف في هذا الموعد ( تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.