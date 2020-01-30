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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : قوات الجيش تسيطر على أكبر معسكر في نهم ويتقدم باتجاه الفرضة ( تفاصيل )

تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم من السيطرة على معسكر طارق وعدد من التباب المحيطة به بعد معارك ضارية شهدتها جبهة نهم اليوم الخميس.



وقالت مصادر عسكرية أن الجيش حقق تقدما كبيرا باتجاه جبل قرود وهو أول جبل من جبال فرضة نهم شرق العاصمة صنعاء.

جديد اب برس :

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وتمكن الجيش من اسر العشرات من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في معركة استخدم فيها الجيش الاسلحة المتوسطة والثقيلة.



وبحسب المصادر بدأت مليشيا الحوثي بالتراجع والتحول من موقع المهاجم إلى موقع المدافع المتقهقر .